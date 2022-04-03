Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, asıl sürpriz Fatih Terim - Haberler

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Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, asıl sürpriz Fatih Terim

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'da Dursun Özbek kuvvetli ekibi ile başkanlığa aday oluyor. Özbek'in teknik direktörü Okan Buruk olacak. Canlı yayında Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesini paylaşan Yorumcu Oğuz Altay, Okan Buruk'un teknik direktörlüğe hazırlandığını ifade etti. Ertem Şener, Fatih Terim'le ilgili de sürpriz bir gelişme olduğunu aktardı.

30 Nisan'da seçime girecek Galatasaray'da başkan adayları belli oldu. Başkan Burak Elmas'ın göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent için de yolun sonu geldi. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk oluyor.

Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, Asıl sürpriz ise Fatih Terim

TV 100'de yayınlanan VAR odası programında yorumcu Oğuz Altay, Dursun Özbek'in pazartesi günü adaylığını açıklayacağını duyurdu. Altay, Özbek'in listesinde yer alan isimleri de tek tek saydı. Özbek'in listesinde Rezan Epözdemir, Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Abdurrahim Albayrak, gibi isimler var.

Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, Asıl sürpriz ise Fatih TerimGörüntü: TV100

Oğuz Altay teknik direktörlük için adı geçen Buruk'la telefon görüşmesini de anlattı. Okan Buruk'un telefon görüşmesinde, "Her şartta, her durumda Galatasaray için hazırım. Ben bugünler için varım. Galatasaray için varım" diye konuştuğunu aktardı.

Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, Asıl sürpriz Fatih Terim

Ertem Şener, Fatih Terim'in futbolun başına geçeceğini ifade etti, Altay da bu bilgiyi doğruladı. Fatih Terim Sportif A.Ş. yöneticisi, Okan Buruk da teknik direktör olacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Burak Elmas, Fatih Terim, Okan Buruk, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

By_Sherlock:

Fatih terim futbolun başına geçecek, sonra teknik direktöre karışacak, egosunu tatmin edecek vs. vs. vs...

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