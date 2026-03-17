Haberler

Gebzespor, 68 Aksarayspor'u Uzatma Dakikalarında Devirdi

Gebzespor, 68 Aksarayspor'u Uzatma Dakikalarında Devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gebzespor, 68 Aksarayspor'u uzatma dakikasında attığı golle mağlup ederek play-off iddiasını güçlendirdi. Denizalp Özdemir'in 90+2'deki golüyle zor geçen maçı kazanan Gebzespor, 54 puana ulaştı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gebzespor, ligin 28'inci haftasında sahasında 68 Aksarayspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek play-off yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki ekip de uzun süre gol bulmakta zorlandı. Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Denizalp Özdemir, 90+2'nci dakikada attığı golle adeta maçın kaderini değiştirdi. Uzatmada gelen bu 'altın gol' tribünleri coştururken, Gebzespor'a hayati bir üç puanı getirdi. Bu galibiyetle birlikte mor-beyazlı ekip puanını 54'e yükseltti ve Muşspor ile puanını eşitleyerek play-off hattındaki iddiasını güçlendirdi.

Öte yandan Gebzespor'u önümüzdeki hafta zorlu bir sınav bekliyor. Mor-beyazlılar, 24 Mart Salı günü deplasmanda grup lideri Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, play-off yarışının kaderini belirleyecek kritik virajlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Sahipsiz kaldı!
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveç, Rus tankerine böyle çıktı

Putin görmesin! Birkaç dakikada gemiyi ele geçirdiler
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto

Her şeyi özetleyen o anlar
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Tepki çeken bir görüntü daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın

Tepki çeken görüntü! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı

Putin görmesin! Birkaç dakikada gemiyi ele geçirdiler
Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor

Çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro