Haberler

Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk İstifa Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda olan Gebzespor'un Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Güzide Gebzespor'un Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztürk, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımdan çok sevdiğim Gebzespor'dan ayrılma vakti. Taraftara tek tavsiyem var, Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.