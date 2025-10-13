Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk İstifa Etti
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda olan Gebzespor'un Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Öztürk, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımdan çok sevdiğim Gebzespor'dan ayrılma vakti. Taraftara tek tavsiyem var, Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor