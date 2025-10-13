Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk İstifa Etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Güzide Gebzespor'un Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztürk, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımdan çok sevdiğim Gebzespor'dan ayrılma vakti. Taraftara tek tavsiyem var, Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerine yer verdi.