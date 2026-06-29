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Akhisarlı bisikletçiler Gebze'de madalyaları topladı

Akhisarlı bisikletçiler Gebze'de madalyaları topladı
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Kocaeli Gebze'de düzenlenen 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Akhisarlı sporcular, farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde ederek büyük başarı gösterdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Gebze 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışları'nda Manisa'yı temsil eden Akhisarlı sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden Akhisarlı bisikletçiler, yarışlarda ortaya koydukları performansla dikkat çekti. Genç Kadınlar kategorisinde yarışan Nazife Tunçel, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. U11 Kadınlar kategorisinde ise Akhisarlı sporcular kürsünün tamamını doldurdu. Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci, Rümeysa Meryem Kaymaz ise üçüncü olarak önemli bir başarı elde etti.

U13 Kadınlar kategorisinde mücadele eden Hilal Kaymaz ikinci olurken, U15 Kadınlar kategorisinde yarışan İlknur Buğlem Karataş da üçüncülük derecesiyle kürsüye çıkmayı başardı.

Akhisarlı sporcuların farklı kategorilerde kürsüye çıkması, kentte bisiklet branşında yetişen genç sporcuların başarısını bir kez daha ortaya koydu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUral Tozluyurt:

bu haberler neden hep yarıştan aylar sonra yayınlanıyor, bunlar geçen sezonun mı yoksa şu sezonun başarıları, belli değil. tabi ki sporcularımız başarılı ama haberi zamanında verseler daha güzel olurdu. bu şekilde haber değeri kalmıyor yani. çocuklar emek harcamış, başarı elde etmiş ama haberle birlikte ilgi de azalıyor.

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Haber YorumlarıEbru Ciftci:

Akhisar'ın bisiklet branşında bu kadar başarılı olması güzel tabii, ama bu şampiyonalara gidişler için harcanan kaynaklar ne kadar verimli kullanılıyor acaba?

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