Gebze Belediyespor, Yasin Aydın ile Sözleşme İmzaladı
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olan Gebze Belediyespor, 29 yaşındaki smaçör Yasin Aydın ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı.
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gebze Belediyespor, Yasin Aydın ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki smaçör, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor'da yer alacak.
Yasin Aydın, kariyerinde sırasıyla Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana'da forma giydi.???????
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor