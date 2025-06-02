Gebze Belediyespor, Moldovalı Smaçör Dmitrii Bahov'u Transfer Etti

Gebze Belediyespor, Moldovalı Smaçör Dmitrii Bahov'u Transfer Etti
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Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olan Gebze Belediyespor, 34 yaşındaki Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'u kadrosuna kattı. Bahov, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor'da mücadele edecek.

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gebze Belediyespor, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor'da yer alacak.

Dokuz sezondur Türkiye liglerinde oynayan Bahov, son olarak İzmir temsilcisi Altekma'da forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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