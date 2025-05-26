Gebze Belediyespor, Miguel Gutierrez Suarez İle Anlaştı

Gebze Belediyespor, Miguel Gutierrez Suarez İle Anlaştı
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Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olan Gebze Belediyespor, Efeler Ligi'nde mücadele etmek için transfer çalışmalarına başladı. İzmir temsilcisi Altekma'dan Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez Suarez ile anlaştı.

VOLEYBOL Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'nde oynamaya hak kazanan Gebze Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı.

Bu sezon SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor, son iki sezondur İzmir temsilcisi Altekma forması giyen Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez Suarez'i kadrosuna kattı. 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyesporda forma giyecek olan Gutierrez; 558 atak ve yüzde 87'lik bir oran yakalayarak en skorer oyuncu oldu ve 30 blok yaparak 55 servis sayısı kazandırdı.

MİGUEL GUTIEREZ SUAREZ'İN KARİYERİ

Ligde en iyi atak yapan ve en çok sayı alan (643 sayı) SuArez, Türkiye'ye İtalya'nın Tinet Prata di Pordenone takımından transfer olmuştu.

1997 yılında doğan oyuncu Kübalı pasör çaprazı 2.00 metre boyunda, 96 kilo. Smaç yüksekliği 363 cm olan Gutierrez'in, blok yüksekliği 355 cm. Oyuncu voleybol yolculuğuna ülkesinin Tigres de Villa Clara takımında başlamış, daha sonra kariyerine İtalya'nın Bunge Ravenna, Arjantin'in Gigantes del Sur, Suudi Arabistan'ın Al Khowildiah takımlarında devam etmişti. İtalya'nın Tinet Prata di Pordenone takımından Altekma'ya transfer olan başarılı oyuncu son 2 sezon İzmir ekibinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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