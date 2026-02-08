Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Gebze Belediyespor, zorlu mücadelede İstanbul Gençlik'i 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Setler 25-19, 25-20, 21-25, 16-25 ve 15-12 sonuçlarıyla tamamlandı.

Salon: Gebze

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Kemal Kayhan)

İstanbul Gençlik : Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi, Serhat Coşkun, Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Yiğit Savaş (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Mejias, Emre Berat Fırat, Padar, Mert Nevzat Güneş, Fatih Eren Uğur, Taha Berat Massa)

Setler: 25-19, 25-20, 21-25, 16-25, 15-12

Süre: 139 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Spor
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız

Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

İnanılmaz anlar! Yolda ilerleyen araca atladı, polisi görünce kaçtı
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

İnanılmaz anlar! Yolda ilerleyen araca atladı, polisi görünce kaçtı
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı

İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu anlayan şaştı kaldı