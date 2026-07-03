Dünya Kupası heyecanı sürerken Gazze'de genç kaleci yemek pişirmek için tüp ararken öldürüldü

Dünyanın gözü ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na çevrilmişken, Gazze'de Filistin futbolunun tanınan kalecilerinden Selim Hıdır el-Aşkar, doğacak ilk çocuğunu göremeden, ailesi için yemek pişirecek tüpü almaya giderken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Han Yunus Hizmetler Kulübünün 32 yaşındaki kalecisi Aşkar'ın ölümüyle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sporcuların sayısı 1012'ye yükselirken, bunların 567'sini futbol camiasından futbolcular, antrenörler, hakemler ve idareciler oluşturdu.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Aşkar, geride ilk çocuklarını bekleyen hamile eşini ve yıllarını verdiği futbol sahalarını bıraktı.

Ailesi için yemek pişirecek tüp ararken öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle bölgede tüp sıkıntısı yaşanıyor. Sınırlı miktarda ulaştırılan gaz, halkın ihtiyacını karşılamaya yetmiyor.

Bu nedenle çok sayıda Filistinli, yemek pişirmek için tüp temin edebilmek amacıyla uzun mesafeler kat etmek zorunda kalırken, bazı aileler ise odun, naylon ve kağıt yakarak yemek hazırlıyor.

Filistin Spor Medyası Birliği Genel Sekreteri Mustafa Siyam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşkar'ın ailesi için yemek pişirecek tüpü temin etmek amacıyla Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Karara bölgesine gittiğini söyledi.

Siyam, "Bölgede konuşlu İsrail tankları Aşkar'a doğrudan ateş açtı, ağır yaralanan kaleci hastaneye kaldırıldı ancak tıbbi imkanların yetersizliği, kan teminindeki güçlükler ve gerekli cerrahi müdahalelerin zamanında yapılamaması nedeniyle yaşamını yitirdi." dedi.

İlk çocuğunu göremedi

Siyam, Aşkar'ın geride ilk çocuklarını bekleyen hamile eşini bıraktığını, yedi kız kardeşi bulunan ailenin tek erkek çocuğu olması nedeniyle ölümünün ailesi için ayrı bir acıya dönüştüğünü söyledi.

Filistin Futbol Federasyonu da salı günü yayımladığı taziye mesajında, Aşkar'ın Han Yunus Hizmetler Kulübü başta olmak üzere Aksa ve Masdar kulüplerinin formasını giydiğini, yerel liglerin tanınan kalecileri arasında yer aldığını belirtti.

Siyam şöyle devam etti:

"Aşkar'ın ölümüyle birlikte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana 1012 Filistinli sporcu, gençlik ve izcilik mensubu yaşamını yitirdi. Bunların 567'sini Filistin Futbol Federasyonuna bağlı futbolcular, antrenörler ve hakemler oluşturuyor."

Bu tablonun Filistin sporunun uğradığı ağır kayıpları ortaya koyduğunu belirten Siyam, savaş boyunca çok sayıda stadyum ve spor tesisinin de yıkıldığını kaydetti.

Filistin sporuna ağır darbe

Siyam, Filistinli sporcuların da diğer siviller gibi savaşın bedelini ödediğini belirterek, uluslararası toplumun Filistin spor camiasının hedef alınması karşısındaki sessizliğini eleştirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Filistin spor camiasına yönelik saldırıları ve ihlalleri durduracak somut adımlar atmadığını söyleyen Siyam, bu kuruluşları uluslararası sözleşmeler doğrultusunda sporcuları ve spor tesislerini koruma sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve ablukası sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1059 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 429 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ise 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 173 bini aşkın kişi yaralandı. Saldırılar sonucu Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu.