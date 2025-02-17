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Gaziosmanpaşaspor, Amatör Küme Şampiyonu Oldu

Gaziosmanpaşaspor, Amatör Küme Şampiyonu Oldu
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, Gültepespor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçta Gaziosmanpaşaspor, uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen puan almayı başardı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Gültepespor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Erkan Kırçıl, Burhan Başpınar, Umut Enes Kaya

Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener, Emre Borlu, Ali Bozkurt, Muhammet Ünal (Mustafa Zafer dk. 67), Silvan Gezer (Muhammet Arif Özdemir dk. 73), Adem Karataş, Kemal Karataş, Abdülkerim Sain, Talha Altun (Muhsin Karataş dk. 50), Mustafa Gezgin, Hakan Sümer

Gültepespor: Kürşat Bulut, Taha Bağlar, Eren Ekiz, Engin Yakut, Ekber Şimşek (Emir Duman dk. 80), Tuhan Karadağ (Mete Uzun dk. 80), Hasan Narin, Mesut Aktaş (Mustafa Gümüş dk. 70), Mustafa Hasgül (Yasir Akmeşe dk. 46), Emirhan Uzun (Mustafa Demir dk. 46), Salih Şimşek

Goller: Ali Bozkurt (dk. 51) (Gaziosmanpaşaspor), Salih Şimşek (dk. 12) (Gültepespor)

Kırmızı Kartlar: Yaşar Şener (dk. 15), Aykut Özden (dk. 15 Antrenör) (Gaziosmanpaşaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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