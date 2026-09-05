Gaziemir Spor ile Ayvalıkgücü Sezonun İlk Maçında Karşılaşacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan ligin yeni takımı Gaziemir Spor, yarın sezonun ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlayacak. Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını satın alarak lige katılan Gaziemir Spor, rakibini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da konuk edecek. İzmir ekibi yenisi olduğu lige iyi bir başlangıç yapmayı hedeflerken, üst üste 4 sezon play-off oynayın, son 2'sinde finallerini kaybeden Ayvalıkgücü takımı yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.

AYVALIK'TAN İKİ TAKVİYE

Ayvalıkgücü Belediyespor transfer döneminin son gününde iki imza attırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Karagümrük altyapısından 19 yaşındaki Çınar Fırat'ı renklerine bağlarken, iç transferde Hüseyin Erkan'la yeniden anlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı