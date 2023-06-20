Gaziemir'de 3x3 Streetball Turnuvası düzenlendi

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) kayıtlı '3x3 Streetball Turnuvası'nda 160 sporcu ve 40 takım mücadele etti. 70 maçın oynandığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) kayıtlı '3x3 Streetball Turnuvası'nda 160 sporcu ve 40 takım mücadele etti. 70 maçın oynandığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Gaziemir Belediyesi'nin Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ile iş birliğinde düzenlediği ve iki gün süren 3x3 Streetball Turnuvası'na, İzmir'in dört bir yanından basketbolcular katıldı. Gaziemir İlçe Stadı yanındaki basketbol sahasında düzenlenen Streetball Turnuvası'na katılan 160 sporcu; küçük erkekler, genç yıldızlar, büyük erkekler olmak üzere 3 grupta mücadele verdi. 40 takımın katıldığı turnuvada 70 maç oynandı.

Sporcuların yaşlarına göre üç grupta düzenlenen turnuvada Küçük Erkekler kategorisinde Kaplum Boğa birinci, Ninja Kaplumbağa ikinci, Dream Team üçüncü oldu. Genç Yıldızlar kategorisinde Darbeli Matkap birincilik, Rahatta Kal ikincilik ve Big Three Vol 2 üçüncülük kazandı. Büyük Erkekler kategorisinde ise Abeska birincilik, Ne Alakası Var ikincilik, Bucalı Kobeler ise üçüncülük derecesiyle turnuvayı tamamladı.

İki gün süren 3x3 Streetball Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödüllerini veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şöyle konuştu:

"İki gün süren turnuvamızda çok keyifli anlar yaşadık, birbirinden çekişmeli maçlar seyrettik. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum. Basketbol turnuvamıza katkı koyan Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği'ne ve turnuvada görev yapan hakemlerimize teşekkür ediyorum. Gaziemir, sanatla sporla büyüyecek. Spora desteğimiz artarak devam edecek."