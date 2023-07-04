Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı Yeni Başarılar İçin Yarışacak

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, Türkiye'nin en iyi atletlerinin katıldığı Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışması'nda yeni başarılar için mücadele verecek. İzmir'i temsil eden takım, diğer büyük takımlarla yarışacak.

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, Türkiye'nin en iyi atletlerinin katıldığı Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışması'nda, yeni başarılar için mücadele verecek.

Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeni başarılar için piste çıkıyor. Belediyenin takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenecek Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışması'nda mücadele edecek. Gaziemir'in amazonları, ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm takımlarıyla yarışacak.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde turnuva için son hazırlıklarını yapan sporcuları ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Başkan Arda, "Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın takımı olarak göğsümüzü kabartıyorsunuz. Ülkemizin büyük takımlarının mücadele ettiği ligde, kısıtlı imkanlarımıza rağmen elde ettiğiniz başarılar çok değerli. Başarılarınızla genç arkadaşlarınıza örnek oluyorsunuz. Bu yarıştan da önemli derecelerle döneceğinize yürekten inanıyorum. Türkiye'nin en iyi atletlerinin katıldığı Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışması'nda mücadele edecek sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.