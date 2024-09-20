Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Başladı

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali, 100 sporcunun katılımıyla başladı. Ancak festivalde bir kaza da yaşandı; bir sporcu, paraşütünün elektrik direğine çarpması sonucu yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan ve 22 Eylül'de sona erecek festivale 100 sporcu katılıyor.

Gökyüzüne birbirinden renkli paraşütleriyle havalanan yarışmacılar, belirlenen süre havada kaldıktan sonra yere iniş yaptı.

GASHAK Başkanı Ömer Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in destekleriyle alana pist yapıldığını, kentte yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaza yaşandı

Gaziantep bölgesindeki ilk uçuşunu yapacağını belirten sporculardan Gizem Özsoy (22), çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Özsoy, yamaç paraşütüyle uçmaya başladıktan bir müddet sonra paraşütünün elektrik direğine çarpması sonucu kolundan yaralandı. Elektrik tellerinde asılı kalan Özsoy, bulunduğu yerden UMKE ekiplerince kurtarıldı. ???????

Özsoy, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Spor

Yerel Haberler Etkinlikler gaziantep Nurdağı Yaşam Spor Kaza

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
"Başı açık kız öğrenciye karşıyız" diyen müdür kim, Ergin Kaya Kırbıyrık açığa alındı mı? 21-22 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var? Türk Escobar kimdir, öldü mü,neden öldü? YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 75. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Eylül Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 13. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Eylül Cuma Yalı Çapkını 75. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Eylül Çankaya Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });