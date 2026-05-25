Milletvekili Bozgeyik: 'Gaziantep'i Sporun Merkezi Yapma Sözümüzü Eser Siyasetimizle Tutuyoruz'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'te düzenlenen 2026 Voleybol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finallerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep'e kazandırılan yeni Kamil Ocak Spor Salonu'nun kapılarını bu dev organizasyonla açtığını belirten Bozgeyik, "Biz, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan bir eser siyaseti anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Gaziantep, spor şehri olma yolunda dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. 2026 Voleybol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finalleri, kentte büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Turnuvada kıran kırana geçen mücadelelerin ardından dereceye giren takımlara madalyalarını AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik takdim etti.

Şampiyonada kürsünün zirvesine çıkan Spor Toto Spor Kulübü, ikinci olan Ziraat Bankası Spor Kulübü ve üçüncü sırayı alan Fenerbahçe Spor Kulübü başta olmak üzere turnuvaya renk katan tüm takımları tebrik eden Bozgeyik, "Türk sporunun geleceğini inşa edecek olan genç yeteneklerimizi, sahadaki azimleri ve centilmence mücadeleleri için kutluyor; sporcularımıza, antrenörlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Kamil Ocak Spor Salonu'nda ilk heyecan

Turnuvanın, Gaziantep'in spor altyapısına kazandırılan en yeni ve modern yatırımlardan biri olan yeni Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi kente ayrı bir gurur yaşattı. Tesisin ilk resmi müsabaka heyecanına tanıklık ettiklerini vurgulayan Milletvekili Bozgeyik, "Gaziantep'imize kazandırdığımız modern spor yatırımlarının en yeni halkası olan Kamil Ocak Spor Salonu, bu dev organizasyonla kapılarını sporcularımıza ve hemşehrilerimize açmış oldu. Türkiye'nin en yetenekli genç voleybolcularını bu salonda ağırlayarak, tesisimizin ilk resmi heyecanını da hep birlikte yaşadık. Gaziantep'in spor altyapısına kazandırdığımız bu muazzam eser, şehrimizin ulusal ve uluslararası turnuvaların merkezi olma iddiasını bir kez daha perçinlemiştir" dedi.

"Bu Memleketin Evlatlarına Kalıcı Miraslar Bırakıyoruz"

Gaziantep'i bir dünya ve spor kenti yapma yolunda kararlılık mesajı veren Bozgeyik, siyaset anlayışlarının temelinde "eser üretmek" olduğunu belirtti. Bu toprakların bir evladı olarak gençlere kalıcı miraslar bırakmayı görev bildiklerini ifade eden, "Bizim bu şehre verilmiş bir sözümüz var. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize sadece bugünü değil, yarınları da kazandıracak kalıcı eserler bırakmayı en büyük görev addediyoruz. Biz, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan bir eser siyaseti anlayışıyla hareket ediyoruz. Kazandırdığımız her tesis, bu vizyonun ve bu memleketin çocuklarına olan inancımızın en somut nişanesidir. Gaziantep'i sporun, başarının ve dinamizmin merkezi yapma yolunda durmaksızın çalışmaya, üretmeye ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı