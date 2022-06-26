Gaziantep'te utanç anları! Yedek kulübesinden fırlayan futbolcu hakemi yumrukladı

Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası çerçevesinde dün Karkamışspor ile Çiftlikspor arasında oynanan maçta çıkan tartışma esnasında bir futbolcu hakeme yumruk attı.

HAKEM, FUTBOLCUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğuzeli İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Çiftlikspor'un 90+2'de skoru 1-1'e getirmesiyle Karkamışsporlu futbolcularla hakem arasında tartışma başladı. Futbolcuların hakeme yönelik itirazları sürerken o sırada yedek kulübesinden çıkan Karkamışsporlu bir futbolcu orta hakem Eren Ulutaş'a yumruk attı. Hakeme yönelik çirkin saldırı amatör bir telefon kamerasına yansırken hakem Ulutaş, yumruklu saldırı üzerine maçı tatil etti. Hastaneye giderek darp raporu alan Ulutaş, futbolcudan şikayetçi oldu.

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