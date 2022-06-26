Gaziantep'te utanç anları! Yedek kulübesinden fırlayan futbolcu hakemi yumrukladı - Haberler

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Gaziantep'te utanç anları! Yedek kulübesinden fırlayan futbolcu hakemi yumrukladı

Haberler.com - Spor
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Gaziantep'te utanç anları! Yedek kulübesinden fırlayan futbolcu hakemi yumrukladı

Gaziantep'te bir turnuva çerçevesinde oynanan futbol maçında çıkan tartışma esnasında yedek kulübesinden çıkan bir futbolcunun hakeme yumrukla saldırdı. Yaşananların ardından maç tatil edilirken darp raporu alan hakem Eren Ulutaş, futbolcudan şikayetçi oldu.

Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası çerçevesinde dün Karkamışspor ile Çiftlikspor arasında oynanan maçta çıkan tartışma esnasında bir futbolcu hakeme yumruk attı.

Gaziantep'te utanç anları! Yedek kulübesinden fırlayan futbolcu hakemi yumrukladı

HAKEM, FUTBOLCUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğuzeli İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Çiftlikspor'un 90+2'de skoru 1-1'e getirmesiyle Karkamışsporlu futbolcularla hakem arasında tartışma başladı. Futbolcuların hakeme yönelik itirazları sürerken o sırada yedek kulübesinden çıkan Karkamışsporlu bir futbolcu orta hakem Eren Ulutaş'a yumruk attı. Hakeme yönelik çirkin saldırı amatör bir telefon kamerasına yansırken hakem Ulutaş, yumruklu saldırı üzerine maçı tatil etti. Hastaneye giderek darp raporu alan Ulutaş, futbolcudan şikayetçi oldu.

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