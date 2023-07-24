Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Futbol Turnuvası'nda Final Heyecanı

Gaziantep sporuna büyük değer katan unutulmaz isimlerinden merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hayri Özkeçeci adına düzenlenen Futbol Turnuvası'nda final heyecanı yaşanacak. 22 farklı takımdan 462 sporcunun forma giydiği organizasyonda şampiyon, 48 heyecan dolu maçın ardından belirlenecek.

Yerel futbol liglerinde mücadele eden sporcuların sahaya yeniden dönüş süreçlerini hızlandırmak adına futbol sahalarında geleneksel organizasyonları peşi sıra gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, vefa dolu bir organizasyonu daha Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte gerçekleştiriyor. Anlamlı organizasyonda, spor yöneticisi ve spor köşe yazarı olarak uzun yıllar Gaziantep ve Türk sporuna hizmet eden merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hayri Özkeçeci, adının verildiği tesiste geride bıraktığı güzel hatıralarıyla anılıyor.

22 farklı takımdan 462 sporcunun meşin yuvarlağın başında buluştuğu turnuvada, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen hakemler, bir yandan müsabakaları yönetirken bir diğer yandan da sahanın yıldızlarına değişen kurallar noktasında eğitimler veriyorlar.

"Tüm kulüplerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Mehmet Hayri Özkeçeci anısına düzenlenen U13 Kategorisi Futbol Turnuvası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcı kulüplere göstermiş oldukları vefadan dolayı teşekkür etti. Fadıloğlu, "Merhum Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Hayri Özkeçeci adına düzenlenen futbol turnuvasına büyük bir ilgi var. Ben tüm kulüplerimize göstermiş oldukları büyük vefadan dolayı teşekkür ediyorum. Hayri abi her yönüyle çok kıymetli bir kişi, örnek bir karakterdi. Şimdi adının verdiği tesiste çocuklarımız ve gençlerimiz tıpkı onun görmek istediği gibi mücadele edip, eğitim görüyor, sosyal ilişkilerini güçlendiriyorlar. Bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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