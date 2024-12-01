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Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Tamamlandı

Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Tamamlandı
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Gaziantep'te bu yıl altıncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu sona erdi. 1115 sporcunun katıldığı yarı maratonda erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Dilek Öztürk birinci oldu. Ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gaziantep'te bu yıl altıncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu sona erdi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 1115 sporcu 21 ve 10 kilometrelik parkurda yarışırken, halk koşusuna her yaştan vatandaş katıldı.

21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde Sezgin Ataç birinci, Hüseyin Can ikinci, Ersin Tekal üçüncü oldu. Kadınlarda ise Dilek Öztürk birinciliği, Pınar Demir ikinciliği ve Özge Çolak üçüncülüğü elde etti.

Yarı maraton ile 10 kilometrelik yarışta yaş gruplarına göre de dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışların ardından Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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