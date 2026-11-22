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8. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyonda 1816 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda derece elde eden sporcular için Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Organizasyon kapsamında 21K ve 10K kategorilerinde genel klasman ve yaş gruplarında dereceye giren 168 sporcuya para ödülü, 126 sporcuya ise kupa takdim edildi. Yarışlarda toplam 3 milyon 44 bin lira para ödülü dağıtıldı.

21K genel klasman erkekler kategorisinde Murat Emektar, 1 saat 4 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Ali Kaya 1 saat 4 dakika 52 saniyeyle ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise 1 saat 5 dakika 20 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde Fatma Karasu, 1 saat 13 dakika 46 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Bahar Yıldırım 1 saat 13 dakika 54 saniyeyle ikinci, Yayla Kılıç Gönen ise 1 saat 15 dakika 41 saniyeyle üçüncü oldu.

10K genel klasman kadınlar kategorisinde Dilek Koçak, 36 dakika 45 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. İnci Kalkan 37 dakika 7 saniyeyle ikinci, Şevval Özdoğan ise 37 dakika 57 saniyeyle üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde Diyar Ergüven, 30 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Aynı dereceyi yapan İsmail Taşyürek ikinci sırada yer alırken, Bahattin Üney 30 dakika 49 saniyeyle yarışı üçüncü tamamladı.

"Baklava ödülü"

Organizasyonda geleneksel hale getirilen uygulama kapsamında, 21K genel klasmanında 27'nci sırada yer alan sporculara baklava ödülü verildi.

Erkeklerde Rıdvan Aykul, kadınlarda ise Buse Ureten baklava ödülünün sahibi oldu.

Program, yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA