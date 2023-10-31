Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetimi: 19 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te insansız hava araçları büro amirliği ekipleri, kazaların yoğun yaşandığı bölgelerde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 19 araç ve sürücüsüne toplamda 54 bin 989 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te dron destekli trafik denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep'te insansız hava araçları büro amirliği ekiplerince kazaların yoğun yaşandığı yerlerde trafik ekipleri dron destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler 19 araç ve sürücüsüne 54 bin 989 TL cezai işlem uyguladı.

Gaziantep'te Çöçelli mevkiinde ışık ihlalinden dolayı insansız hava araçları büro amirliği ekiplerince kazaların yoğun olduğu bölgelerde trafik ekipleri dron destekli uygulama yaptı. Uygulamada, 19 araç ve sürücüsüne 54 bin 989 TL cezai işlem uygulandı.