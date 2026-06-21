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Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı

Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı
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Gaziantep'te 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı. Minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlar kategorilerinde mücadele eden sporcular, geleneksel sporları yaşatmak için kıyasıya yarışıyor.

Gaziantep'te 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada sporcular, minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlar kategorilerinde mücadele ediyor.

TGGF Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, açılışta yaptığı konuşmada, Şahinbey Belediyesinin geleneksel güreşlerin önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, federasyon olarak 81 ile davet mektubu gönderdiklerini ve şampiyonaya hemen hemen her ilden katılım sağlandığını söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da geleneksel sporlara sahip çıktıklarını ifade ederek, "86 bin metrekare alanda tüm geleneksel sporlarımızın icra edilebileceği tesislerimiz mevcut. Geçen yıl da güreş müsabakalarına ev sahipliği yapmıştık. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Amacımız geleneksel sporlarımızı yaşatmak ve yeni nesillerle tanıştırmak." dedi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Nafiz Numan Şahin ile sporcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
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