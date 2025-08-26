Gaziantep'te 62 genç voleybolcu profesyonelliğe adım attı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belediye tarafından düzenlenen yaz spor okullarında eğitim alan 62 öğrenci takımlara kabul edildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz spor okulları kapsamında düzenlenen voleybol kursunda eğitim gören 2 bin 69 öğrenciden başarılı olan 62 öğrenci çeşitli takımlara seçilerek profesyonel olma yolunda ilk adımını attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Voleybol Antrenörü Havva Demir, voleybol branşının bu sene yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yetenekli çocukları elit gruplara ayırarak gelişimlerine daha da çok katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Çok şükür sonuçlarını güzel bir şekilde aldık. Önümüzdeki yıl bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarımızı aralıksız devam edeceğiz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz, sağolsun ilk günden beri bizi destekledi ve hep yanımızda yer aldı. Bunun mükafatını sportif başarıyla aldık. Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızı daha ileriye taşımak tek hedefimiz olacak."