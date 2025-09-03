Gaziantep'te 16 Yaş Altı Salon Hokeyi Yerel Ligi Başladı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 16 yaş altı Salon Hokeyi Yerel Ligi Gaziantep'te başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gaziantep'te 168 sporcunun katılımıyla 16 yaş altı Salon Hokeyi Yerel Ligi için start verildiği belirtildi.

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu organizasyonun, milli takıma sporcu yetiştirilmesi, ulusal ve uluslararası arenada başarıların artırılması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yurt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen lig müsabakalarına, 7 kız takımından ve 7 erkek takımından 84'er sporcu olmak üzere toplam 168 sporcunun katıldığı bildirildi.

Müsabakaların başlama vuruşunu Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, sporculara başarılar dileyerek, salon hokeyinde yeni bir dönemin başladığını, yerel liglerin sporu tabana yayma yolunda gelişim anlamında akademik bir görev gördüğünü vurguladı.