Gaziantep spor: Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı. Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek. Spor Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Gaziantep FK Kasımpaşa Spor Haberler

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