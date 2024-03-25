Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Minikler Modern Pentatlon Şampiyonasında Başarı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen Minikler Modern Pentatlon müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencileri birçok dereceye imza atarak isimlerini gururla başarı listelerine yazdırdı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri katıldıkları Minikler Modern Pentatlon Gaziantep İl Şampiyonasından dereceyle döndü. GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden Kerem Arif Aşık kendi yaş ve kategorisinde il birinciliğini kazanırken Hurşit Selim Sayılır kendi yaş ve kategorisinde il ikinciliği, Buğlem Dörtkol kendi yaş ve kategorisinde il ikinciliği, Arda Erbudak kendi yaş ve kategorisinde il dördüncüsü olarak yarışmaları bitirdi. Minik sporcuları kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, "Başarıda emeği geçen Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sihirli Annem'in Tuğçe'si kapandı mı? Damla Ersubaşı tesettüre mi girdi? Seyyanen zam olmayacak mı? Emeklileri üzen haber! AK Partili isim açıkladı... ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title