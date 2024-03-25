Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Minikler Modern Pentatlon Şampiyonasında Başarı

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen Minikler Modern Pentatlon müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencileri birçok dereceye imza atarak isimlerini gururla başarı listelerine yazdırdı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri katıldıkları Minikler Modern Pentatlon Gaziantep İl Şampiyonasından dereceyle döndü. GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden Kerem Arif Aşık kendi yaş ve kategorisinde il birinciliğini kazanırken Hurşit Selim Sayılır kendi yaş ve kategorisinde il ikinciliği, Buğlem Dörtkol kendi yaş ve kategorisinde il ikinciliği, Arda Erbudak kendi yaş ve kategorisinde il dördüncüsü olarak yarışmaları bitirdi. Minik sporcuları kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, "Başarıda emeği geçen Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - GAZİANTEP