Gaziantep haberi: Gaziantepspor'un eski çalışanlarına müjde

Gaziantep Valisi Davut Gül, aylardır haklarını almak için nöbet tutan Gaziantepspor emekçilerine müjdeli haberi verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kapanan Gaziantepspor'dan alacağı olan çalışanların ödemelerinin Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi tarafından iş birliğiyle ödeneceğini açıkladı.

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Valiliği, Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri iş birliğiyle Gaziantepspor çalışanlarının kulüpten kalan alacakları ödenecek. Evet, borç bizim değil ama hemşehrilerimiz bizim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP