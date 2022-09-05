Gaziantep haberi... Gaziantep FK: 2-1 Spor Haberleri Gaziantep haber... STAT: NefHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan DedeşGALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira (Dk. 76 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 86 Emre Akbaba), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. STAT: Nef HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira (Dk. 76 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 86 Emre Akbaba), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Emin Bayram), Gomis (Dk. 76 Seferovic) GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Kitsiou, Jevtovic, Abdulkadir (Dk. 75 Furkan Soyalp), Mustafa Eskihellaç (Dk. 50 Markovic), Maxim, Sagal (Dk. 82 Veliu), Figueiredo (Dk. 58 Pekhart) GOLLER: Dk. 36 Gomis, Dk. 90+1 Kitsiou (KK) (Galatasaray) - Dk. 27 Sagal ( Gaziantep Fk ) KIRMIZI KART: Dk. 45 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) SARI KARTLAR: Oliveira, Torreira, Okan Buruk (TD) (Galatasaray) - Günay Güvenç, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Kitsiou ( Gaziantep Fk ) Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep Fk'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 36'ncı dakikada Gomis ve 90+1'inci dakikada Kitsiou kendi kalesine attı. Deplasman ekibinin golü ise 27'nci dakikada Sagal'dan geldi. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 45'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 10'a yükseltirken, Gaziantep FK ise 10 puanda kaldı. 27'nci dakikada hızlı çıkan Gaziantep FK'da Maxim topla buluştu. Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalayan deplasman ekibinde Maxim, topu sol kanattan bindiren Sagal'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 33'üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan içeri kestiği topta Oliveira'nın kafa vuruşu kaleci Günay Güvenç'te kaldı. 36'ncı dakikada Yunus Akgün, ceza sahası dışında topla buluştu ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun içeri kestiği topta savunmadan seken top havalandı ve altıpasta bulunan Gomis'in önünde kaldı. Gomis, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-1. 38'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira'nın şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi. 41'inci dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahası yayında bulunan Boey'de kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla çektiği sert şut, direkten dışarı çıktı. 45'inci dakikada Figueiredo'yla hava topuna çıkan Abdülkerim Bardakcı, rakibinin yerde kalması sonucunda ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 68'inci dakikada Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta top, üst direğe çarparak auta çıktı. 70'inci dakikada Torreira'nın orta sahada topu kaybetmesiyle hızlı hücuma çıkan Gaziantep'te ceza sahasında topla buluşan Sagal'ın sert şutu üstten auta gitti. 71'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün pasını Gomis'e aktardı. Gomis'in tek pasında topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Mertens, Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. 73'üncü dakikada topun başına geçen Gomis'in vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi. 83'üncü dakikada Van Aanholt'un sol kanattan içeri kestiği ortada Seferovic'in kafa vuruşu kaleci Günay Güvenç'te kaldı. Bu pozisyonun devamında hücuma hızlı çıkan Gaziantep FK'da Veliu, Boey'den sıyrılarak ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı, top kaleci Muslera'da kaldı. 90+1'inci dakikada Boey, sağ kanattan hızlı çıktı. Rakiplerinden birer birer sıyrılan Boey, ceza sahası içinde bulunan Yunus Akgün'ü gördü. Yunus'un çektiği şutu kaleci Günay Güvenç kurtarırken, Seferovic de Günay'a takıldı. Günay'dan seken top Kitsiou'ya çarparak ağlarla buluştu: 2-1. Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu. YAŞAR KEMAL UĞURLU'YA TEPKİ Karşılaşmanın 45'inci dakikasında Abdülkerim Bardakcı'ya önce ikinci sarı kart, ardından kırmızı kart gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sarı-kırmızılılardan büyük tepki gördü. Hakemin verdiği kararlara tepki gösteren teknik direktör Okan Buruk ve oyuncularına sarı-kırmızılı taraftarlar da katıldı. Taraftarlar, hakem aleyhine tezahüratlarda bulunurken, Uğurlu'nun ilk yarının bitmesiyle soyunma odası koridoruna yürümesi üzerine koridor üzerindeki taraftarlar Uğurlu'ya tepki göstermeyi sürdürdü. Yaşanan olayların ardından teknik direktör Okan Buruk ve Torreira, sarı kartla cezalandırıldı. ABDÜLKERİM İLK KEZ KIZARDI Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı deneyimli stoper Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. Süper Lig kariyerinde bu maçla birlikte 89'uncu karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki stoper, 45'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla kariyerinde ilk kez oyun dışında kaldı. - İstanbul Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk Abdülkerim Bardakcı Gaziantep FK Yunus Akgün Gaziantep Spor Haberler

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