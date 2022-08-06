Gaziantep haber... Gaziantep FK'da forma numaraları belli oldu Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda takımda bulunan futbolcuların giyeceği forma numaralarını açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda takımda bulunan futbolcuların giyeceği forma numaralarını açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonun takım kadrosunda yer alacak futbolcuların forma numaralarının belirlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, takımdaki futbolcular ile forma numaraları; "1 Günay Güvenç, 3 Papy Djilobodji, 4 Arda Kızıldağ, 5 Furkan Soyalp, 6 Alın Tosça, 7 Valmir Veliu, 8 Marko Jevtovic, 11 H. İbrahim Pehlivan, 15 Ertuğrul Ersoy, 17 Mustafa Eskihellaç, 16 Matej Hanousek, 18 Ahmed El Messaoudi, 19 Abdulkadir Parmak, 20 Recep Niyaz, 22 Torgeir Borven, 25 Joao Figueiredo, 26 Mirza Cihan, 27 Ömürcan Artan, 28 Angelo Sagal, 44 Alexandru Maxim, 45 Berke Gürbüz, 50 Lazar Markovic, 52 Alexander Merkel, 54 Erten Ersu, 61 Eren Çakır, 70 Stelios Kitsiou, 71 M. Burak Bozan, 80 Luka Stankovski, 91 Bahadır Gölgeli ve 99 Mehmet Kuzucu" şeklinde sıralandı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep Futbol Spor Haberler

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