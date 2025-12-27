Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Gençlikspor, ev sahibi olarak RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Setler 25-11, 25-14, 24-26, 25-22 sonuçlarıyla sonlandı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Tuncay Kandemir, Bektaş Kalender

Gaziantep Gençlikspor: Aslan Ekşi, Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Alper Omurca, Yusuf Emre Güler (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul, Hetman)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Rohat Yılmaz Atik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, İbrahim Emet, Emre Çevik, Can Ege Avcıl (Ozan Ataseven, Burak Ebren)

Setler: 25-11, 25-14, 24-26, 25-22

Süre: 103 dakika (15, 24, 29, 35)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Gençlikspor, evinde RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
