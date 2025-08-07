Gaziantep Futbol Kulübü, Nazım Sangare ile Sözleşme İmzaladı
Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Göztepe forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı. Yeni transfer Nazım Sangare, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Göztepe gibi takımlarla 368 resmi maça çıkan Sangare 35 gol ve 48 asistlik katkı sağladı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor