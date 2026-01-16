Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı tamamladı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.
Gaziantep ekibi, yaptığı bu çalışmayla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a hareket etti. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor