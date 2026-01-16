Haberler

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Gaziantep ekibi, yaptığı bu çalışmayla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a hareket etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
