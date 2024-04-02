Gaziantep Futbol Kulübü, Alanyaspor karşısında mağlup
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Özdemir'in yerden şutu Nita'da kaldı.
6. dakikada Richard'ın sağ çaprazdan ortasına arka direkte kafayı vuran Ahmed Hassan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan pasında uygun pozisyonda topla buluşan Ahmed Hassan'ın tehlikeli şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.
30. dakikada Dragus'un savunma arkasında kafayla indirdiği topla kaleye yönelen Markovic'in sol çaprazdan şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.
32. dakikada sağ kanada atılan uzun topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girer girmez uzak köşeye sert ve düzgün şutu ağlarla buluştu. 0-2
34. dakikada Yusuf'un sol çaprazdan penaltı noktasına çevirdiği topa Oğuz Aydın'ın gelişine sert şutunu kaleci Nita son anda kornere çeldi.
41. dakikada tribünlerden yoğun tepki alan ve oyundan çıkması istenen Ertuğrul Ersoy'un yerine Arda Kızıldağ oyuna girdi.
45+2. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Ahmed Hassan'ın karşı karşıya yerden şutunu kaleci Nita kurtardı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Bilir, Suat Güz
Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy (Arda Kızıldağ dk. 41), Papy Djilibodji, N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçicek, Jamiro Monteiro, Dein Sorescu, Lazar Markovic, Maxim, Denis Dragus
Yedekler: Mustafa Burak, Furkan Soyalp, Badji, Jevtovic, Gradel, Bikel, Morais, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan
Yedekler: Yavuz Aydın, Lima, Novais, Uijo, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Agusto, Carlos Eduardo, Anderson
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Ahmed Hassan (dk. 6), Oğuz Aydın (dk. 32) (Alanyaspor)
Sarı kart: Aliti (Alanyaspor) - GAZİANTEP