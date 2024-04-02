Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Dragus'un sol çaprazdan ortasına ön direkte Monteiro'nun kafa vuruşu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Maxim'in yerden uzak köşeye sert şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.
66. dakikada ceza sahası sol çizgisinden Efecan'ın ortasına Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
71. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın yerden ortasını arkada direkte Ahmed Hassan tek dokunuşla filelerle buluşturdu. 0-3
78. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan çok sert şutu üst direkten oyun alanına döndü.
83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ogün Özçiçek'in uzak köşeye sert şutu direkten döndü.
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Bilir, Suat Güz
Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy (Arda Kızıldağ dk. 41), Papy Djilibodji (Badji dk. 46), N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçicek, Jamiro Monteiro (Gradel dk. 67), Dein Sorescu, Lazar Markovic (Bikel dk. 75), Maxim (Furkan Soyalp dk. 75), Denis Dragus
Yedekler: Mustafa Burak, Jevtovic, Morais, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Fatih Aksoy dk. 75), Richard (Novais dk. 75), Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Sisto dk. 85), Yusuf Özdemir (Lima dk. 85), Ahmed Hassan (Uijo dk. 79)
Yedekler: Yavuz Aydın, Janvier, Agusto, Carlos Eduardo, Anderson
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Ahmed Hassan (dk. 6 ve 71), Oğuz Aydın (dk. 32) (Alanyaspor)
Sarı kart: Aliti, Hadergjonaj (Alanyaspor) - GAZİANTEP