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Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu

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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Dragus'un sol çaprazdan ortasına ön direkte Monteiro'nun kafa vuruşu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Maxim'in yerden uzak köşeye sert şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.

66. dakikada ceza sahası sol çizgisinden Efecan'ın ortasına Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

71. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın yerden ortasını arkada direkte Ahmed Hassan tek dokunuşla filelerle buluşturdu. 0-3

78. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan çok sert şutu üst direkten oyun alanına döndü.

83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ogün Özçiçek'in uzak köşeye sert şutu direkten döndü.

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Bilir, Suat Güz

Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy (Arda Kızıldağ dk. 41), Papy Djilibodji (Badji dk. 46), N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçicek, Jamiro Monteiro (Gradel dk. 67), Dein Sorescu, Lazar Markovic (Bikel dk. 75), Maxim (Furkan Soyalp dk. 75), Denis Dragus

Yedekler: Mustafa Burak, Jevtovic, Morais, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Fatih Aksoy dk. 75), Richard (Novais dk. 75), Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Sisto dk. 85), Yusuf Özdemir (Lima dk. 85), Ahmed Hassan (Uijo dk. 79)

Yedekler: Yavuz Aydın, Janvier, Agusto, Carlos Eduardo, Anderson

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Ahmed Hassan (dk. 6 ve 71), Oğuz Aydın (dk. 32) (Alanyaspor)

Sarı kart: Aliti, Hadergjonaj (Alanyaspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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