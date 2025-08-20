Gaziantep FK Yönetimi ve Burak Yılmaz'dan Vali Çeber'e Ziyaret

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, ekibiyle birlikte Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti. Vali Çeber, Yılmaz'ın şehre uygun bir isim olduğunu belirtti.

Gaziantep Fk yönetimi ile teknik direktör Burak Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Burak Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerinin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e ziyarette bulunduğu belirtildi.

Gaziantep FK heyetine teşekkür eden Çeber, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesi konusunda, "Senin adını duyduğumuzda ve iş tamama erince çok mutlu oldum. Kendi içimizde de öyle konuştuk. 'Doğru isim, doğru karakter' dedik ve 'bu şehre de uyar' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Burak Yılmaz da Gaziantep'te olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnanın ben de çok mutlu oldum. Gaziantep bu ülkenin kalbi. Biz de burada hem sizler için hem de şehir için çalışmaya geldik. Beni böyle bir ortama davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Çünkü sizlerin desteğini hissetmek benim için çok önemli. Omzuma biraz daha sorumluluk verdiniz. Önce kendimi sonra sizleri mahcup etmemek için çok çalışacağım." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teknik direktör Yılmaz'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor

