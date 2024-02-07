Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe Türkiye Kupasında çeyrek finale kaldı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Nefes kesen maçı sarı-lacivertliler kazandı.
BATSHUAYI PENALTIDAN ATTI
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, yıldız golcüsü Batshuayi'nin 17. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
MAXIM PENALTI KAÇIRDI
Fenerbahçe'nin öne geçmesinden sonra vitesi arttıran ev sahibi ekip 28. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim kendi sağına vurdu ancak kaleci İrfan Can topu kurtardı.
YİNE BATSHUAYI
Gaziantep FK'nın penaltı kaçırmasından sonra tempoyu yükselten Fenerbahçe bu kez 32. dakikada yine Batshuayi'nin attığı golle durumu 2-0'a getirdi.
BAŞKA GOL OLMADI KANARYA TURLADI
Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe 2-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı.