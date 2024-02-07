Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe Türkiye Kupasında çeyrek finale kaldı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Nefes kesen maçı sarı-lacivertliler kazandı.

BATSHUAYI PENALTIDAN ATTI

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, yıldız golcüsü Batshuayi'nin 17. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

MAXIM PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin öne geçmesinden sonra vitesi arttıran ev sahibi ekip 28. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim kendi sağına vurdu ancak kaleci İrfan Can topu kurtardı.

YİNE BATSHUAYI

Gaziantep FK'nın penaltı kaçırmasından sonra tempoyu yükselten Fenerbahçe bu kez 32. dakikada yine Batshuayi'nin attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

BAŞKA GOL OLMADI KANARYA TURLADI

Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe 2-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı.