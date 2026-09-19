Haberler

Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Kocaelispor'da Selçuk İnan, Berkan Kutlu'yu alnından öptü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda gol perdesini açan Berkan Kutlu'yu teknik direktör Selçuk İnan alnından öperek tebrik etti; Kutlu bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Kocaelispor'un Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın gol perdesini açan Berkan Kutlu'yu teknik direktörü Selçuk İnan alnından öperek tebrik etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol perdesini açan takımın 10 numarası Berkan Kutlu, Körfez ekibini 1-0 öne geçirdi. Sonradan oyuna giren Daniel Agyei'nin golüyle 2-0 tamamlanan maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Berkan Kutlu'yu alnından öperek tebrik etti. Berkan Kutlu bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın

İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay
'Rüzgar Alayı'ndan Gökçeada’da gövde gösterisi: Sesleri Atina’dan dahi duyuldu

'Rüzgar Alayı'ndan Türkiye'nin en uç kara parçasında gövde gösterisi
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti

Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi