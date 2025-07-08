Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sırbistan'da Sürdürüyor

Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sırbistan'da Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürüyor. Antrenmanlar teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmalarıyla devam ederken hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
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