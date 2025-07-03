Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Sırbistan'da Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da antrenman yaptı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, güç ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı ve çift kale maçla sona erdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı- siyahlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor