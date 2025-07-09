Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Belgrad'da Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü ve güç ve kuvvetlendirme çalışmaları ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor