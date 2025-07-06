Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Belgrad'da Devam Ediyor

Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Belgrad'da Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni sezon hazırlıklarına sürdürüyor. Antrenman teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Arsenalli yıldız Trossard'dan Fenerbahçe için flaş hamle

Arsenalli yıldız Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için bakın ne yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrıldığını yeni takımında paylaştığı fotoğrafla duyurdu

Takımdan ayrıldığını yeni kulübünde paylaştığı fotoğrafla duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.