Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Belgrad'da Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni sezon hazırlıklarına sürdürüyor. Antrenman teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor