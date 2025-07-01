Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Belgrad'da Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen top kapma idmanıyla sona erdi.

Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.