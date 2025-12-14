Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, karşılıklı ataklara rağmen 0-0 sona erdi. Maçta VAR'dan gelen bir uyarı ile Janderson'un attığı gol iptal edildi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek, Camara, Sorescu, Kozlowski, Boateng, Bayo

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Sarı kartlar: Dk. 7 Rodrigues, Dk. 37 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ), Dk. 21 Janderson (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.

26.? ?dakikada Camara'nın kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodrigues'in yaptığı sert vuruşta, top direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Cherni'nin sağ köşeden kullandığı taç atışında topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak Boateng'e çarparak kornere çıktı.

38.? ?dakikada Olaitan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Boateng'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Janderson'a çarparak boşta kaldı. Önünde kalan topa düzgün vuruş yapan Janderson meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu değerlendiren hakem Cihan Aydın, topun Janderson'un eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
title