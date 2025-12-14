Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Gaziantep

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek, Camara, Sorescu, Kozlowski, Boateng, Bayo

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Sarı kartlar: Dk. 7 Rodrigues, Dk. 37 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ), Dk. 21 Janderson (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.

26.? ?dakikada Camara'nın kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodrigues'in yaptığı sert vuruşta, top direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Cherni'nin sağ köşeden kullandığı taç atışında topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak Boateng'e çarparak kornere çıktı.

38.? ?dakikada Olaitan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Boateng'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Janderson'a çarparak boşta kaldı. Önünde kalan topa düzgün vuruş yapan Janderson meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu değerlendiren hakem Cihan Aydın, topun Janderson'un eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.