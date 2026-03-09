Haberler

Gaziantep Fk Sahasında, Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük ile 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK'nın golünü Maxim, Karagümrük'ün golünü ise Serginho attı.

Gaziantep FK'nın golünü 54. dakikada Alexandru Maxim kaydetti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün golü 63. dakikada Serginho'dan geldi.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 30 yaptı. Son sırada yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep FK deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

