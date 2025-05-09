Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Her iki takımın da fırsatlar yakaladığı ilk yarıda, kaleciler önemli kurtarışlar yaptı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir Belediye
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Gaziantep Fk : Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Bruno, Mbakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere gitti.
35. dakikada Kozlowski'nin soldan pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
36. dakikada orta sahada topla buluşan Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi.
37. dakikada soldan ceza sahasına giren Kozlowski'nin plasesinde, top az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'te kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.