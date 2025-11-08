Haberler

Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor Eşitliği Bozamadı

Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor Eşitliği Bozamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Maçta Mohamed Bayo ve Ali Sowe gollerle sahne aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Kozlowski'nin ceza sahası sağ çaprazına ara pasına yönelen Bayo'nun, Samet'i geçtikten sonra tek vuruşu yakın üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Maxim'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Camara'nın şutunu kaleci Fofana parmaklarının ucuyla çeldi.

14. dakika ani gelişen Rizespor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Rak-Saki'nin vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci Zafer'de kaldı.

27. dakikada orta alanda topla ilerleyen Camara'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo'nun şutu Fofana'dan döndü.

29. dakikada savunma arkasına sarkan Buljubasic'in vuruşunda direkten dönen topu müsait durumdaki Ali Sowe tamamlayarak skoru eşitledi. 1-1

34. dakikada sol kanattan ceza sahası gerisinde topla buluşan Buljubasic'in topu düzlettikten sonra uzaklardan çektiği şut üstten az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada topu kapan Camara'nın ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Bayo'nun sert şutu yine kaleciden döndü.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Badou Ndiaye, Juninho Bacuna, Semih Güler, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Enver Kulasin, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Çaykur Rizespor: Yaha Fofana, Taha Şahin, Attila Mocsi, Samet Akaydın, Casper Hojer, İoannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic, Jesurun Rak-Saki, Qazım Laçi, Emrecan Bulut, Ali Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Efe Doğan, Khusniddin Alikulov, Mihai Mihaila, Taylan Antalyalı, Vaclav Jurecka, Madibo Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Mohamed Bayo (dk. 2) (Gaziantep FK), Ali Sowe (dk. 29) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Zafer Görgen (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.