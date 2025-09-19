Gaziantep FK, Trabzonspor ile Deplasmanda Karşılaşacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maç Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Gaziantep ekibi, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 3 maçı kazandı, ancak sakat oyuncular nedeniyle bazı eksiklikler yaşanıyor.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekibin 9 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazandı.
Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng ve ağrıları olan Bayo, Trabzonspor maçının kamp kadrosunda yer almayacak.
