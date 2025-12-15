Gaziantep FK: "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir.
Gaziantep FK: "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor