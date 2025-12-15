Haberler

Gaziantep FK: "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir.

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakma kararı aldığını ve resmi olarak istifa ettiğini açıkladı. Kulüp, Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Gaziantep FK: "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL

