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Gaziantep FK, Teknik Direktör Selçuk İnan ile Yollarını Ayırdı

Gaziantep FK, Teknik Direktör Selçuk İnan ile Yollarını Ayırdı
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Gaziantep FK, yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini yürüten Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdığını duyurdu. Selçuk İnan, takımın geleceği için değişikliğin gerekli olduğu görüşünü paylaştı.

İSTANBUL, SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.

Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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