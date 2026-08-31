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Gaziantep FK'da Radoi dönemi sona erdi

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Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp, karşılıklı anlaşma ile yapılan ayrılıkta Radoi ve ekibine teşekkür ederken, Rumen teknik adamın yönetiminde takım bu sezon 3 maçta 4 puan toplayabilmişti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun bitimine 4 maç kala göreve getirilen Rumen teknik adam yönetiminde Gaziantep FK, söz konusu müsabakalarda puan alamamıştı.

Radoi yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, bu sezon yaptığı 3 karşılaşmada ise 4 puan toplamıştı.

Kaynak: AA
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