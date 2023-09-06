Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sumudica ile prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.